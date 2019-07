La plainte de Chérifa Linossier pour agression sexuelle à l'encontre de Robby Judes classée sans suite

Des poursuites abandonnées mais une infraction réelle

La victime se dit stupéfaite

"Je n'ai pas l'intention d'en rester là"

L'enquête pour agression sexuelle visant Robby Judes, ouverte après une plainte déposée en février dernier, a été classée sans suite. Les investigations réalisées par le parquet n'auraient pas permis d'engager de poursuites ni d'envisager l'ouverture d'un procès.Pour le Procureur de la République, l’infraction est bien constituée. L’ancien ambassadeur de France au Vanuatu, Robby Judes, a donc bien eu "la main baladeuse" ce 11 février à Nouméa sur la personne de Chérifa Linossier au cours d’un dîner officiel entre chefs d’entreprise mais le diplomate, qui a depuis été démis de ses fonctions par le Président de la République , aurait été suffisamment sanctionné. "C'est une réponse proportionnée à l'acte commis" estime Alexis Bouroz.Du côté de la plaignante, c'est l'incompréhension. D'autant que Chérifa Linossier a pris connaissance de cette nouvelle à travers les médias ce mardi matin. "Je suis extrêmement surprise. C'est très regrettable et très désagréable de n'avoir reçu directement ni courrier ni information officielle. Je vais donc attendre d'avoir la décision officielle pour savoir quelle positionnement adopter. Mais si cette décision se confirme, je ne comprends pas le message qui est envoyé aux femmes."La présidente de la CPME sur le Caillou envisage de donner suite à cette affaire. "Je pense que c'est aux Calédoniens de se saisir de ce dossier du droit des femmes et de voir si on doit laisser ou pas ce type de comportements. Moi, j'ai fait ma partie et encore une fois, ce n'est pas un combat personnel mais un combat vis à vis de toutes les femmes qui n'osent pas s'exprimer et porter plainte. Je n'ai donc pas l'intention d'en rester là. C'est un combat de femme pour les femmes."Une seconde plainte avait été déposée par une jeune femme ayant subi le même type d'agissements de la part du diplomate à l’île aux Canards en décembre dernier. L'affaire est également classée sans suite, pour les mêmes motifs.