Plum : première préparation militaire parachutiste prévue pour janvier

Les inscriptions sont désormais ouvertes au public âgé de 16 à 30 ans. Découverte et dépassement de soi sont les maîtres mots de la préparation militaire parachutiste.

Aujourd’hui c'est ouvert à une vingtaine de personnes, le critère est d’avoir entre 16 et 30 ans et d’être apte médicalement et il y aura des tests physiques réalisés pour avoir une certaine conditions physique. On n’a pas de fonctionnement par quota, c’est les volontaires qui décident de faire cette formation et la vaccination n’est pas à négliger.