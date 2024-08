PODCAST. Immersion au cœur du quotidien de deux infirmières spécialisées en soins palliatifs pendant la crise en Nouvelle-Calédonie

Au plus fort des émeutes qui ont dévasté la Nouvelle-Calédonie, notamment le Grand Nouméa, Claire, Christelle et leurs patients ont acceptés de nous ouvrir les portes d’une intimité rare, dans un moment difficile de leur existence. Plongez avec NC la 1ère dans "Visites à domicile", une immersion sonore inédite, enregistrée en juin, qui suit le quotidien de ces deux infirmières spécialisées en soins palliatifs.

"Les soins palliatifs c'est ce qu'il reste à faire quand il n'y a plus rien à faire." Claire et Christelle, toutes deux la trentaine, pleines d’humour et d’énergie, ont choisi un métier où elles sont confrontées tous les jours à la souffrance, la tristesse et la mort.

Pour Claire, "accompagner" c’est aller au rythme de l’autre. Attirée par l'aspect psycho-social de sa profession, elle a à cœur de proposer un soutien efficace et adapté aux demandes des patients et de leurs proches. Christelle, quant à elle, a eu envie de s'orienter vers un domaine où l'individu est au cœur de la pratique. Elle aime être bousculée dans sa façon de voir les choses et se nourrit de chaque rencontre.

Parler de la mort, ne la fait pas venir plus vite Claire & Christelle

Avec l'association Réseau Soins Palliatifs NC, elles sensibilisent la population à l'instauration d'une véritable culture palliative, dans le but d'appréhender la mort de manière moins tragique et avec le moins de peur possible. Cette association fondée en 2013 suit et accompagne jusqu'au bout, chaque année, environ 130 patients et leurs familles.

Découvrez un extrait dans lequel Claire explique en quoi consiste le travail des infirmières en soins palliatifs.

>>> Découvrez ici la totalité de l’immersion "Visites à domicile" proposée par David Bilbault.