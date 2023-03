PORTRAIT. Isabelle Verrier, la co-pilote qui n'a pas froid aux yeux

Isabelle Verrier a 50 ans et sa passion, c'est l'automobile. Son nom vous est peut-être familier, elle est la co-pilote d'Alexis Barbou, champion calédonien de rallye. Rencontre avec cette amoureuse des sensations fortes.

Lizzie Carboni •

L'adrénaline du départ, le bruit des moteurs, l'enthousiasme du public... Isabelle Verrier voue une véritable passion aux voitures et plus particulièrement aux courses automobiles, depuis l'âge de 18 ans. "J'ai commencé à crapahuter sur les bords de route. Ensuite le monde du travail m'a plongée également dans les voitures et je fais du sport automobile." A 50 ans, Isabelle est, comme elle aime le dire, "dans la voiture, du matin jusqu'au soir".

Dans un univers où les hommes sont en majorité, Isabelle, une femme au caractère bien trempé, n'a jamais ressenti le besoin de se faire sa place. "Je ne me suis jamais prise au sérieux. Au départ, on commençait en faisant à peine de la poussière", dit-elle.

Aujourd'hui, il n'y a plus de sport hommes ou femmes, on peut chacun faire le sport qu'on a envie et le métier qu'on a envie. Isabelle Verrier, co-pilote de rallye automobile

Femme d'action

Depuis plus de 10 ans, elle s'est confortablement installée à la place du passager, autrement dit du co-pilote, dans la voiture d'Alexis Barbou, deux fois champion de Calédonie de rallye. Sur la route comme dans la vie, le binôme partage la même passion. "On regarde des émissions automobiles à la télévision, j'ai aussi des collections de miniatures et notre passion va jusqu'aux vacances. On a fait très souvent doublon avec automatiquement un évènement qui se rapporte au sport automobile" explique-t-elle.

Co-pilote oblige, Isabelle revêt à chaque course sa combinaison et son casque. Mais il y a des détails qui pour elle sont très importants, et qu'il ne faut jamais oublier. "Je ne compte pas me fondre dans la masse des hommes, je reste une femme avant tout, même si je suis dans un sport mécanique. J'ai des cheveux longs, j'ai des chouchous avec l'emplacement pour les chouchous dans la voiture, j'ai mon vernis sur les ongles, j'ai mon maquillage le matin de la course..." rigole-t-elle.





Isabelle Verrier et Alexis Barbou, lors d'une course dans le grand sud, en novembre 2019. • ©Lizzie Carboni



Pour Isabelle, "c'est une fierté de faire le sport que j'avais envie et ma fierté, c'est d'être à côté d'Alexis." En 2022, le binôme a remporté ensemble le titre de champion de Calédonie de rallye. "Comme il [Alexis] dit toujours, le résultat vient aussi grâce à moi" sourit-elle.

Dans quelques jours, Isabelle va retrouver sa "pomme-cannelle", le fidèle bolide du couple depuis 13 ans, un peu amoché mais qui, pour sûr, remplit sa mission à chaque course. La saison 2023 du rallye automobile calédonien démarre ce samedi 11 mars, à Boulouparis, sur le circuit de Tomo valley.