PORTRAIT. Léa Cloarec, ingénieure du secteur minier et ceinture jaune de Viet vo dao

La force, la stratégie, l'esprit, c'est le quotidien de Léa Cloarec. Elle est la première femme à avoir décroché la ceinture jaune de Viet vo dao en Nouvelle-Calédonie. Elle est aussi membre du service géologie de la SLN, en tant qu'ingénieure. Service dans lequel elle œuvre en amont des projets de terrain.

Le Viet vo dao, cet art martial venu du Vietnam, fait partie intégrante de la vie de la jeune femme. Elle en apprécie la philosophie.

On grandit tous ensemble et tous ensemble on donne la meilleure version de nous-même.