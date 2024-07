Pour faire face à la crise, les sociétés calédoniennes se réinventent

Comment rebondir après ces deux mois de crise? En Nouvelle-Calédonie, certaines entreprises adaptent leur activité au contexte actuel. Après la destruction de ses locaux, à Ducos, une société de vente et de maintenance de matériel incendie vend désormais ses produits de manière itinérante, à Nouméa.

Chaque samedi matin depuis le début du mois de juillet, un stand attire particulièrement les promeneurs et automobilistes sur la rocade de Sainte-Marie, à Nouméa. Il ne propose pas de fruits et légumes, ni de pâtisseries comme sur les étals des commerçants voisins, mais des équipements de secours et de lutte contre les incendies.

Demande croissante des particuliers

Avec un produit dont la vente explose. “Aujourd’hui, le produit phare ce sont les extincteurs de petite taille, parce qu’il sont maniables. Donc pour le véhicule, c’est très bien”, explique Maxime Defazio, directeur d’une entreprise de vente et de maintenance de matériel incendie.

La société, spécialisée dans la vente et la maintenance de matériel incendie renaît de ses cendres, après la destruction de ses locaux, à Ducos lors des premières nuits d’émeutes. Pour Maxime Defazio, directeur de la société, le nouveau point de vente hors les murs permet d’assurer une offre face à une demande croissante : celle des particuliers. “La sécurité incendie c’est un secteur peu connu du grand public, puisqu’il n’y a pas d’obligation. Mais la situation actuelle fait qu'elle a repris une place plus importante dans l’esprit de tout le monde”, poursuit le chef d’entreprise.

Points de vente itinérants

Une stratégie payante. C’est la deuxième fois que Jean-Pierre passe à proximité du stand. Cette fois, il a décidé de s’y arrêter pour équiper son véhicule d’un extincteur. “Par les temps qui courent on ne sait jamais, il vaut mieux être équipé”, révèle le calédonien.

Pour la majorité des clients, depuis la mise en place de ces rendez-vous, la première inquiétude reste la sécurisation du domicile. “On souhaite anticiper tous les risques. On a choisi un extincteur qui permet de couvrir tous types d’incendies. Aujourd’hui, on a besoin de se sentir en sécurité”, assure de son côté Christine, une autre cliente.

Au total, pour ce quatrième rendez-vous hebdomadaire, l’entreprise a vendu plus de quarante extincteurs. À défaut d’assurance pour ses nouveaux locaux sur la zone de Ducos, la société compte maintenir ses points de vente en itinérance, à Nouméa.