Les produits de Maré écoulés pour la bonne cause

Parmi les multiples marchés de ce week-end, en Nouvelle-Calédonie, un autre exemple de délocalisation loyaltienne à Nouméa ! Hier et aujourd’hui, des exposants de Maré proposent leurs produits à Magenta. En toile de fond, des travaux à financer à la paroisse de Tuo.



Les Si Nengone ont pris leurs quartiers au. C'est qu'il n'est pas passé inaperçu, le marché ouvert hier matin avec une belle quantité de produits en provenance de Maré, et tous les clients qu'il a drainés. Un rendez-vous reconduit ce dimanche, jusqu'à 17 heures.Pourquoi ce nouveau déplacement de producteurs depuis les îles ? A l'origine, il s'agit d'un projet porté par lade Tuo. La tribu maréenne cherche des fonds «pour l'du pasteur et les», explique Jean Wanesse, membre du comité paroissial de fête de Tuo. «On a déjà nettoyé l'église, les deux citernes... On essaie de trouver de l'argent pour financer nos besoins. On s'est dit : "pourquoi ne pas essayer un marché sur Nouméa ?" »Des exposants de Tuo mais aussi d'autres tribus de l'île sont donc installés à Magenta. Ils sont venus avec «environ vingt tonnes de produits», en particulier des, mais aussi des fruits, légumes, plantes... Le marché a d'ailleurs reçu le soutiendes mairies de Maré et de Nouméa. Pour atteindre son but, le comité compte désormais sur la participation à la location des stands, les recettes de la partie restauration et des jeux comme la tombola qui a été organisée.