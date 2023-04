Propos polémiques de Daniel Goa : les Loyalistes déposent plainte

Une plainte a été déposée contre le président de l'Union calédonienne après ses propos affirmant, notamment, qu'en cas d'ouverture du corps électoral, plus aucune élection ne se tiendrait dans ce pays.

Loreleï Aubry •

L'annonce faite dimanche soir, en direct, sur le plateau de Nouvelle-Calédonie la 1ère, vient de se confirmer. Dans un communiqué diffusé cet après-midi, Les Loyalistes annoncent qu'à la suite des déclarations de Daniel Goa en ouverture du dernier comité directeur de l'Union calédonienne, un plainte a été déposée à son encontre auprès du procureur de la République. Cette plainte se base sur "des appels à la violence, à la sédition, mais aussi aux appels aux puissances étrangères."

"Un nouveau cap est passé"

Samedi dernier, à Koumac, le militant indépendantiste avait pris la parole dans le cadre d'un discours sur les perspectives d'avenir de la Nouvelle-Calédonie, affirmant "La France ne nous reconnait pas, nous ne la reconnaitrons pas, ce qui nous obligera forcément à nous tourner vers de puissants soutiens extérieurs qui nous font déjà des appels du pied, le peuple kanak n'est plus seul." Ou encore, "l'évènement d'un corps électoral ouvert que l'Etat s'engage à rétablir ne nous donnera pas le choix que d'agir et nous faire envisager des solutions irréversibles, au risque que plus aucune élection ne se tiendra dans ce pays avec ce nouveau corps électoral."

Pour les Loyalistes, ces mots sont la preuve qu'"un nouveau cap est passé". Et de préciser que si "le président de l'UC est coutumier des déclarations outrageantes, celles-ci ne doivent pas être normalisées." Le groupe politique non indépendantiste en appel donc à la Justice pour une réponse pénale.

L'affaire est désormais entre les mains du Procureur de la République, Yves Dupas, qui décidera de l'ouverture, ou non, d'une enquête.