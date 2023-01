Aux Îles Loyauté, les bénéficiaires de l'aide médicale gratuite n'ont plus l'aide au transport

Le dispositif Solidarité Transport des îles Loyauté est suspendu. Créé en 2012, il s’agit de bons de transports destinés aux patients titulaires de l’aide médicale gratuite île. Cause de cette suspension : le report du vote du budget primitif 2023 par la province.

Valentin Deleforterie, Clarisse Xowie Watue avec L.C •

Un mois après le blocage du budget primitif 2023 de la province des Îles, en voici donc les premières conséquences. L'institution l’a annoncé la semaine dernière : le dispositif qui permet aux bénéficiaires de l'AMG, l'aide médicale gratuite, d'accéder à des réductions pour voyager localement est suspendu depuis le 18 janvier.

Des familles en difficulté

Depuis 2012, chaque titulaire de l'AMG îles reçoit normalement une aide provinciale de 10 000 francs pour participer au billet d’avion aller-retour entre les Îles et Nouméa. 11 000 bénéficiaires seront bientôt privés de ce coup de pouce financier. Messiraima a 27 ans et sa famille ne peut plus partir vers la capitale.

Nous, on est obligés de rester parce qu'on n'a pas les moyens. Maintenant on est obligés d'envoyer que deux personnes sur Nouméa pour faire les courses pour toute la famille. Messiraima, bénéficiaire du dispositif Solidarité Transport

Une contrainte difficile à gérer, notamment à l'approche de la rentrée scolaire. "L'institution ne pouvait pas faire autrement" selon Emile Mène, le secrétaire générale de la province. "Aujourd'hui tant que le budget n'a pas été voté, on sera bloqués" dit-il.

Chaque mois, les bons de transports représentent environ 200 millions de francs dans le budget de l'institution. Si aucun compromis n'est trouvé, d'autres aides pourraient à leur tour être concernées par ses suspensions. Pour rappel, le projet de budget primitif 2023 s’établissait à 15,6 milliards de francs en décembre dernier. Il avait été rejeté avec 8 voix contre. La prochaine assemblée de province est prévue le 23 février.