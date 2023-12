L'opération tranquillité vacances veille aussi sur les îles Loyauté

En cette fin d’année, les Calédoniens peuvent faire appel aux forces de police et de gendarmerie pour surveiller leur maison s’ils partent en voyage. L'opération tranquillité vacances est proposées gratuitement. Il suffit d’effectuer une demande en ligne ou en se rendant dans les brigades, notamment en brousse et aux îles.

Claudette Trupit •

Le dispositif Tranquilité vacances est reconduit en fin d’année, durant la période des vacances, mais il est opérationnel depuis janvier, rappelle Olivier le Beulze directeur de la police municipale de la commune de Dumbéa.

Pendant les grandes vacances, synonyme d’absence prolongée, la population des îles Loyauté bénéficie des mêmes services que sur la grande terre. "On a cinq ou six demandes à peu près par an pendant cette période de grandes vacances scolaires, détaille le capitaine Pascal Coustenoble, officier détaché aux îles Loyauté. Généralement c'est sur Lifou et Maré. Cette année on a déjà deux demandes pour Lifou, mais les vacances débutent. Je pense qu'on aura des sollicitations."

Prévenir les voisins

Une opération de surveillance bien accueillie par la population et les voisins des habitants qui ont en font la demande. "Généralement, les voisins sont mis au courant, pour que les personnes ne soient pas trop surprises. Je n'ai pas souvenir qu'une maison qui ait fait l'objet d'une OPV ait été cambriolée, poursuit le capitaine Pascal Coustenoble. Dans les tribus, comme tout le monde se connait, dès qu'il y a le moindre soupçon, la gendarmerie est prévenue."

Associer les habitants

Dans le Nord, ce sont aussi les brigades de gendarmerie qui prennent en charge les sollicitations des administrés. À Koné, par exemple, il n'y a pas de convention entre la mairie et la gendarmerie, mais le dispositif participation citoyenne associe les habitants à la protection de leur cadre de vie.