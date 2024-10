Crise en Nouvelle-Calédonie : à Lifou, le retour des bateaux de croisière donne un nouveau souffle au tourisme

Après cinq mois d'arrêt en raison de la crise, le bateau de croisière National Geographic Orion a touché Drehu à huit heures, ce vendredi 18 octobre. Jacques Lalié s'est montré optimiste quant à la reprise du tourisme dans les îles Loyauté, ce matin au micro de NC la 1ère.

Le bateau de croisière National Geographic Orion a jeté l'ancre dans la baie de Easo, au nord de l'île de Lifou ce matin à huit heures avec à son bord, plus d'une soixantaine de touristes. Josiane Kaemo, directrice du Wetretour, agence de tourisme est enthousiaste à l'idée de cette reprise. " La croisière à Lifou" a "des retombées économiques importantes pour la population", affirme-t-elle. Et pour cause, ces excursions représenteraient 200 000 millions de francs Pacifique chaque année.

"Une dynamique globale"

La croisière à Lifou s'est déroulée sous la surveillance des gendarmes. • ©Jacques Lalié

Après cinq mois d'arrêt en raison des exactions, il a fallu se réorganiser "On a créé des conditions pour pouvoir tout sécuriser. On va tourner auprès des tribus qui accueillent des touristes et intervenir auprès des chefferies" afin qu'ils "continuent à nous aider", éclaire Jacques Lalié, président de la province des Îles.

"La réouverture du marché des croisières en Nouvelle-Calédonie a été rendue possible grâce aux efforts conjoints des autorités locales, institutionnelles et coutumières, des opérateurs de croisières et des partenaires touristiques. Cet événement, qui sera suivi dès novembre d’autres escales à Nouméa et Lifou, témoigne d’une volonté commune de relancer l’économie locale, en particulier dans les îles où le tourisme, et plus spécifiquement les croisières, jouent un rôle essentiel dans la promotion du patrimoine naturel et culturel calédonien", écrit l'agence Nouvelle-Calédonie Tourisme dans un communiqué.

Au micro de NC la 1ère, Jacques Lalié a donné plus de détails sur le nombre de croisières prévues à ce jour."On aura en tout 13 bateaux en 2024. C'est une dynamique globale" qui est en train de se mettre en place.