Crise en Nouvelle-Calédonie. À Lifou, les coutumiers de Wé renforcent la sécurité pour protéger les entreprises

Alors que les liaisons aériennes reprennent entre Nouméa et Lifou. Des exactions sont perpétrées à Lifou. Sur l'île, les coutumiers ont décidé d'assurer la sécurité des habitants et des infrastructures. Ce qui rassure les commerçants.

Distributeur incendié, inaccessibilité de la piste d'atterrissage suite à des pneus brûlés sur le tarmac, un magasin de prêt-à-porter totalement détruit par les flammes... Pour faire face à ces exactions, et protéger le poumon économique et le bassin d'emplois de Lifou, les chefferies de Wé ont décidé d'agir.

Des postes de contrôle

Des postes de contrôle ont été installés à différents points, un dispositif salué par les commerçants. "C'est une bonne initiative puisque tous les bâtiments publics sont situés dans Wé, plus les grands commerces. Tout en sachant qu'ici, on a quand même une organisation. Les garçons, tous les soirs, sont là de 19h30 à 6h. Ils font la garde", détaille Henriette Sakilia, cogérante d'un magasin.

Des rondes la nuit

Le couvre-feu est toujours imposé sur l'ensemble du territoire. Un dispositif sous surveillance à Wé puisque de 20h à 6h, aucun passant ni automobiliste ne peut entre. Seuls les déplacements pour motifs professionnels ou pour des urgences médicales sont permis. Des rondes sont également effectuées. Les salariés qui travaillent dans le centre sont rassurés. "Depuis qu'on a su pour le magasin Izis, je ne sais pas si c'est criminel ou non, mais quand on part d'ici, on est inquiet", reconnaît Mete Wahname, responsable de la fermeture de la station.

Les autorités coutumières de Wetr ont aussi mis sur pied un plan de sécurisation des infrastructures publiques et des commerces du district.

Le reportage de Clarisse Xowie Watue et Nicolas Esturgie :