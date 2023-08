Dixième anniversaire pour le Juvénat des îles

Le Juvénat des îles soufflait ce mercredi sa dixième bougie. Un anniversaire célébré au lycée Williama-Haudra, à Lifou, et l'occasion pour les étudiants de l'actuelle promotion de présenter le fruit de leur travail au sein des différents clubs.

Clarisse Watue (édité par Titouan Moal) •

L'ambiance était à la fête, ce mercredi au lycée Williama-Haudra, à Lifou. Le Juvénat des îles célébrait en effet son dixième anniversaire auquel étaient invités des anciens bénéficiaires, mais aussi des parents d'élèves, des intervenants, ainsi que les fondateurs du dispositif. L'occasion de mettre en avant l'une des spécificités du Juvénat : ses clubs.

"C'est vrai que le Juvénat est souvent assimilé aux études du soir, mais de notre côté, nous voulions attirer d'autres élèves, leur permettre de s'épanouir, et développer d'autres compétences, explique la directrice du Juvénat des îles, Isa Qala. C'est pour cela que nous avons mis en place des clubs non obligatoires." On en dénombre six au total : le club des reporters, pour ceux qui s'intéressent au journalisme et au montage, celui des développeurs, pour les informaticiens en herbe, ainsi que les clubs d'anglais, d'histoire, d'échecs et de sport.

Stimulation

Annie Cibone, professeure d'histoire et géographie au lycée des îles, est l'une des deux intervenantes qui encadrent les quatre membres du club histoire : "cela permet d'accompagner nos jeunes qui sont passionnés d'histoire. On veut leur permettre d'appréhender les démarches des historiens, comme le travail de recherche dans les archives, la manière d'interviewer les personnes-ressources ou encore le tri des informations".

Dans la salle d'à côté, l'ambiance semble plus détendue. Le club d'anglais, animé par Sonia Hotere, privilégie l'apprentissage à "travers des chants, des rencontres en physique ou par visio" afin de leur permettre d'être exposés un maximum à la langue anglaise. Objectif ? Les stimuler, mais aussi les déstabiliser afin de gagner en aisance. Alyssa, élève de terminale, a rejoint le club en début d'année : "je voulais apprendre à mieux parler anglais, mais aussi assimiler des expressions qu'on n’apprend pas forcément en classe. J'ai aussi découvert d'autres cultures, comme celle des Maoris et bientôt celle des Fidjiens, puisqu'on va partir sur place en voyage".

"Redonner confiance"

"Dans notre société, il y a plein de jeunes qui sont délaissés. Ce dispositif permet de les mettre en valeur et de leur redonner confiance", assure Joël, élève de terminale qui fait partie de l'actuelle promotion. "On est accompagné par des professeurs et on bénéficie d'un cadre qui nous pousse à mieux travailler. Je suis vraiment reconnaissante", ajoute sa camarade Alyssa.

Depuis une décennie, ce sont entre 200 et 300 lycéens des îles qui ont bénéficié de l'accompagnement du Juvénat.