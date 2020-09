Le trophée des Jeunes marins et artistes fait escale à Lifou ce week-end

Après la sélection nord qui a eu lieu à Hienghène, puis la sélection sud à Nouméa, la semaine dernière, le trophée des Jeunes marins et artistes est à Lifou ce week-end pour sélectionner les deux meilleurs équipages jeunes marins des îles et le meilleur groupe de musique.

Une semaine de stage

Interview Laurence Bouchet

de collégiens et de lycéens de la province des Îles vont se retrouver ce week-end sur le plan d’eau de Wé et. Ils participent à la troisième selection des îles du trophée des Jeunes marins et artistes. « On a organisé cinq programmes de régates sur les bateaux qui appartiennent à la base de Wé, à Lifou. A l'issue du classement, les deux meilleurs remporteront un stage d'une semaine à Nouméa », détaille Laurence Bouchet, responsable des évènements au Cercle Nautique Calédonien.Et ces jeunes ont de quoi être motivés. « Donc on se retrouve à Nouméa, au mois d'octobre. On a un stage d'une semaine, on réunit 24 jeunes marins du Nord, des îles et du Sud et ils apprennent à manier le bateau et à envoyer le spi. A l'issue de la semaine, on aura la grande finale territoriale. Le vainqueur gagnera une croisière sur le lagon calédonien. »