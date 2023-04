Les bons de transport de nouveau délivrés en province des Îles

Les bons de transport en faveur des bénéficiaires de l’aide médicale sont de nouveau délivrés depuis lundi 3 avril, en province des Îles. Près de 10 000 personnes en bénéficient.

Marguerite Poigoune, Nicolas Esturgie (Noémie Dutertre) •

C’est un grand soulagement pour les habitants des Loyauté. Depuis lundi, les bons de transport pour se rendre sur Nouméa, sont de nouveau délivrés, par la régie de l’aide médicale. Le dispositif solidarité transport avait été suspendu depuis janvier, dans l’attente du vote du budget primitif 2023 de la province des Îles.

"C'est un soulagement, pour aller voir la famille de Nouméa car sinon c'est un peu cher ", commente Sophie Ozika, habitante de Lifou. Chaque titulaire de la carte d’aide médicale, peut bénéficier de trois bons de transport, aller et retour, entre son île et Nouméa, soit par avion ou par bateau. Ces déplacements sont nécessaires pour les Loyaltiens : "c'est pour faire mes papiers ou des courses. On a besoin de ces bons pour y aller, ça revient moins cher", indique Lydia Pawawi, une utilisatrice des bons.

99 millions de francs

La province des Îles a prévu une enveloppe de 99 millions de francs CFP, cette année, pour le dispositif solidarité transport. "C'est une volonté pour nos populations d'avoir cette liberté de circuler. C'est un avantage pour nos habitants", atteste Marie-Rose Waia, directrice de la direction de l'action communautaire et de l'action sanitaire.