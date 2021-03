Les habitants de Tiga, solidaires pour se ravitailler à Lifou

Aux îles Loyauté, le confinement accentue l'isolement, notamment à Tiga. Plus aucun avion ne dessert l'île, plus aucun bateau ne peut accoster à Tokanod car le wharf a été endommagé par les deux derniers cyclones. Les habitants assurent donc eux-mêmes leurs approvisionnements.

Clarisse Watue et Carawiane Carawiane, avec Lizzie C. •

A bord d'un bateau de plaisance d'à peine six mètres, quelques habitants de Tiga ont fait la traversée jusqu'à Lifou. Ce déplacement solidaire a pu se faire grâce à une autorisation spéciale du grand chef du district de Lössi. "On a fait les démarches nécessaires, pour pouvoir accoster, auprès des districts, pour qu'ils soient informés de notre inquiétude et surtout de la nécessité dont l'île a besoin " explique Danou Wabete, un habitant de Tokanod.

Savoir s'organiser

©C.C

Danou Wabete fait donc plusieurs escales à Lifou; il a été mandaté par certains habitants pour se rendre à la poste et retirer de la monnaie pour les personnes âgées, restées à Tiga. Plus loin, la magasinière passe commande au magasin d'alimentation : des produits de première nécessité comme des bouteilles d'eau. Seule contrainte : le moyen de transport. Peu importe la difficulté, l'objectif est de répondre aux besoins des habitants de Tiga.

La capacité est très réduite, on ne peut pas tout embarquer non plus et d'autant plus qu'en fonction de la météo, c'est un risque aussi pour nous, mais malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Tawaishi Hnalaine Ponove, magasinière à Tiga



En dehors des denrées alimentaires, un autre problème se pose : l'institutrice de l'île peine à assurer la continuité pédagogique. Il lui manque en effet des cartouches d'encres et des feuilles de papier.

Le reportage à Lifou de Clarisse Watue et Carawiane Carawiane.