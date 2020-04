Les mariages à Lifou repoussés à l’année prochaine

Les trois grands chefs de Lifou ont décidé de prolonger un certain nombre de mesures liées au confinement, suivant ainsi la prolongation officielle jusqu’au 13 avril. Et les mariages auront lieu l’année prochaine.

Claudette Trupit (CM) •

Le marché reprend

Ce mercredi, pour les exposants du district de Lössi,

Jeudi sera réservé aux exposants de Gaïca,

Et le vendredi matin, sera consacré aux exposants du Wetr.

Outre les mesures prises il y a une semaine, les trois grands chefs ont décidé en début de semaine d’annuler l’ensemble des mariages prévus cette année et de les reporter à l’année prochaine. Les mariages qui devaient se tenir à Ko We Kara sont également concernés.Une soixantaine de célébrations était prévue cette année.Toujours à Lifou, le maire a décidé, en concertation avec les autorités locales, de rouvrir le marché communal, de 7h30 à 11h30 et selon un planning particulier, dans le respect des consignes sanitaires :Une réouverture pour répondre aux difficultés économiques et sociales précise la mairie.