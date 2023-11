Lifou : Apprendre les langues des îles en s'amusant

Des jeux de cartes pour apprendre une langue : c'est le concept novateur lancé à Lifou par une classe de CE1/CE2. L'idée est née suite à un constat clair, de moins en moins d'enfants parlent leur langue maternelle.

Clarisse Xowié Watue et Nicolas Esturgie (JS) •

Apprendre les langues des îles Loyauté tout en s’amusant : c’est l’objectif de ces jeux de cartes créés par les élèves de CE1 et CE2 de l’école primaire de Luecila. Et pour cela ils ont repris des classiques, le jeu des sept familles et le memory.

Animaux, nourriture, lieux : chaque carte permet de connaître la signification d’un mot dans les trois langues. “Ces jeux ont un code couleur, décrit Fanny Waminya, enseignante. Bleu pour le Drehu de Lifou, vert pour le Nengone, la langue de Maré, et rouge pour le Iaai, à Ouvéa. Ainsi, toutes les personnes des Loyauté peuvent jouer, on peut apprendre la langue des autres îles et chaque carte a une image claire, de façon à ce qu’il n’y ait pas besoin du Français pour la comprendre.”

Les sept familles et le memory affichent des dessins clairs qui permettent de ne pas passer par le Français. • ©Nicolas Esturgie / NC La 1ère

Tenir une conversation

L’idée de ces jeux est partie d’un fait : les enfants pratiquent de moins en moins leur langue maternelle à la maison et aussi entre eux à l’école. “En général les élèves comprennent ce que leurs parents disent, mais la plupart du temps ils répètent la même chose, et ce sont des ordres. “Va au lit”, “Ne fais pas ça”. Mais ils n’arrivent pas à tenir une conversation, assure l'enseignante. Pour ça il faut avoir une connaissance fine du langage, et maîtriser le vocabulaire. Ces jeux de cartes permettent justement de maîtriser, ou au moins de s’entraîner, à connaître le vocabulaire.”

Les élèves mettent en vente ces boîtes de jeu via les réseaux sociaux pour en faire profiter tout le monde. Un projet réalisé dans le cadre du rendez-vous des petits entrepreneurs.