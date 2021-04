Lifou : l'équipe enseignante de Traput prépare la rentrée après le confinement

Clarisse Watue, Carawiane Carawiane •

Être accueillants et bienveillants : voici les deux mots d’ordre adressés aux enseignants de l’école primaire de Traput à Lifou, en ce vendredi de pré-rentrée.

Après de longues semaines loin des bancs de l'école, Suzie Mataika, la directrice de l'école, a pour mission d’informer et de briefer l’équipe pédagogique; tout le monde fait ainsi le point sur la vaccination et sur les devoirs corrigés pendant le confinement. Une chose est sûre : la reprise se fera en douceur. "Une fois que les enseignants prennent le temps d’échanger avec les enfants, pour voir ce qu’ils ont fait pendant les vacances." explique-t-elle. Certains d'entre eux ont d'ailleurs trouvé une occupation : travailler au champ et ainsi, en apprendre plus sur les traditions.

Maintenir les règles d'hygiène à l'école

Malgré la levée de toutes les restrictions sanitaires dès dimanche matin, les établissements scolaires des îles seront dotés d’équipement d’hygiène, tels que des points d’eau, du savon et du gel hydroalcoolique ; ces mesures seront toujours en vigueur par mesure de précaution, pour contrer le coronavirus mais aussi d’autres maladies.



Maintenant nous sommes obligés de composer avec le Covid, il nous invite à changer notre manière de travailler, à penser autrement également. Alice Wayewol, directrice de l'enseignement de la Province des Iles





Au total, près de 2700 élèves du public et du privé des îles Loyauté, reprendront le chemin de l’école le 12 avril.

Le reportage de Clarisse Watue et Carawiane Carawiane.