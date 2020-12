Résultats historiques au bac pour le lycée de Lifou

Medriko Peteisi (S.C.) •

81,2% de taux de réussite au bac au premier tour. Des résultats historiques pour le lycée des îles Williama Haudra à Lifou qui doublent ses résultats comparés à 2019. «L'année dernière, on avait 40% de réussite au premier tour », remarque Gilles Huliwa Ukeiwë, proviseur du lycée des îles.

Fier de ces résulats

2020 est aussi un bon cru pour les filières professionnelles de l’établissement. « En BEP, on est à 100%. En CAP Hôtellerie-Restauration, on est à 100%. On ne peut être que fier de ces résultats.»

Gilles Ukeiwë, proviseur du lycée des îles au micro de Medriko Peteisi:

ITW Gilles Ukeiwë

Résultats définitifs demain

Comme d'autres lycéens, treize élèves de l’établissement passent ce lundi les épreuves de rattrapage. Résultats définitifs demain. Le lycée des îles qui est de plus en plus attractif ouvre l’année prochaine une seconde générale en plus, un nouveau CAP et une 1ère Bac pro pour la première fois.