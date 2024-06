VIDEO. Crise en Nouvelle-Calédonie : des ateliers musicaux animés par des bénévoles pour les enfants de Lifou

À Lifou, l'école de musique a ouvert ses portes pour les vacances scolaires. Au programme : ateliers de danse, tressage et musique... Ainsi, les jeunes libèrent leurs émotions et leurs paroles.

Chanter, danser, pratiquer un instrument ou encore écouter des contes ... Le but de ces journées : oublier les tensions extrêmes de la Grande terre. Pendant les vacances scolaires, l'école de musique de Lifou a mis en place des ateliers pour les enfants.

" On prend en charge nos enfants dans cette résidence, on se met ensemble et la parole est écoutée", explique Charles Taura, coordinateur de l'école de musique de We.

Chaque atelier permet de s’essayer à une activité. L'objectif principal est de libérer la parole des enfants : " j’ai tout oublié ça fait du bien", commente Hanae. "C’est bien de voir des gens et puis raconter ce qui se passe", s'exprime un autre enfant. " Je revois les choses à Nouméa, des personnes avec des fusils."

Tous bénévoles

Pour les animateurs, tous bénévoles c’est aussi un moment de partage." C’est la première fois que je travaille comme ça, avec des élèves qui ne sont pas en cours avec moi", atteste Jules Zeoula, professeur de musique à Lifou. "Ils ont le rythme dans le cœur. Les médias, c'est pas bien pour les gosses. On les fait sortir un peu avec la musique !"

Ces ateliers sont ouverts à tous pendant les vacances scolaires, trois fois par semaine.