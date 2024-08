VIDÉO. La troupe de danse Boéa Providanse termine sa tournée dans l'Hexagone

Après la Suisse et l’Espagne, la vingtaine de chanteurs, musiciens et danseurs de Boéa Providanse s’apprête à terminer sa tournée d’été d’un mois, dans des festivals mondiaux de folklore. Ses membres ont fait étape à La Fage-Saint-Julien, en Lozère, où habitants et festivaliers étaient heureux de découvrir l’un des visages de la Nouvelle-Calédonie.

Ils s’étaient longuement préparés, sur le Caillou. Et ont désormais bien entamé leur tournée d’été en Europe, dans des festivals dédiés au folklore. Après la Suisse et l’Espagne, la vingtaine de membres de la troupe de Lifou, Boéa Providanse, a fait étape en Lozère, à La Fage-Saint-Julien.

"Il y a des traditions et cultures qui ne sont pas perdues"

L’occasion de présenter les danses et chants kanak, aux habitants et festivaliers, heureux de découvrir cette culture. “Découvrir la culture traditionnelle de la Nouvelle-Calédonie, permet au monde de savoir qu’il y a des traditions et cultures qui ne sont pas perdues”, assure Henriette Hamu, danseuse et secrétaire de la troupe.

Un spectacle détonnant, mêlant tradition et modernité. Une performance qui a déclenché une communion étonnante avec le public, sans doute amplifiée par l’actualité en Nouvelle-Calédonie. “C’était magnifique, on avait envie de monter sur scène et de danser avec eux”, révèle une spectatrice.

Après la Lozère, les artistes Drehu sont attendus à Dax dans le Sud Ouest de la France, avant de rentrer sur le Caillou, chargés de souvenirs mais aussi d’échanges passionnants avec les autres artistes du monde, comme avec les festivaliers.