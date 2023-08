Vols domestiques le 1er septembre : aérodrome fermé à Maré, ouvert à Lifou

Le blocage de l’aéroport de Wanaham à Lifou est finalement suspendu. Le conseil coutumier Nengone informe lui la population de Maré que l'aérodrome de La Roche sera fermé toute la journée ce vendredi 1er septembre.

Marguerite Poigoune et Steeven Gnipate (JS) •

Dans un communiqué, le conseil coutumier Nengone rapporte une décision prise par le district de Gureshaba, de fermer l'aérodrome de La Roche toute la journée du 1er septembre. Un mouvement qui répond à la mise en place de la nouvelle mesure d'Air Calédonie sur le bagage unique et les tarifs du fret. Pour Hippolyte Tahmumu Sinewami, le grand-chef du district de La Roche, "ça n'est pas un blocage, c'est juste pour les vols d'Aircal, donc tous les autres vols sont maintenus."

"L'aérodrome de La Roche sera fermé toute la journée du vendredi 1er septembre", "seulement aux vols d'Aircal" selon Hippolyte Tahmumu Sinewami, le grand-chef du district de La Roche. • ©Aire coutumière de Nengone

Prix, fret, carte transport

À défaut de blocage de l'aérogare de Lifou, l’association des consommateurs Ne Drehu organisera, en accord avec la grande Chefferie de Wetr, un sit-in à Wanaham avec une distribution de tracs. Au centre de cette mobilisation, les tarifs pratiqués par Aircal.

"On a décidé, avec le comité de développement et le grand chef, à cause de la fête du miel et du santal qui se déroule ce week-end, de laisser les vols, explique Pierre Ukajo, le coordonnateur de l’Association des consommateurs de Lifou. On demande l'annulation des excédents bagages, et le respect du protocole de 2015, qui fixe un tarif unique de 15 000 francs pour la population des îles."

"Dans le protocole de 2011, on demandait à être représentés au conseil d'administration, poursuit Pierre Ukajo. L'autre question c'est de savoir pourquoi sur la carte transport on était à huit, et qu'on est descendu à cinq voyages." Dans les semaines qui viennent, si la compagnie et le gouvernement ne rejoignent pas les usagers se mettent pas autour d'une table, un blocage pourrait survenir dès le 8 septembre.