Des ossements trouvés à Maré

Alors que enfants s'amusaient sur la plage d'Eni à Maré, ils ont trouvé des ossements. La gendarmerie sur place est intervenue et une procédure de recherche des causes de la mort a été lancée.

Noémie Dutertre •

Lundi en début d’après-midi, des ossements ont été trouvés sur la plage d’Eni, à Maré, alors que des enfants jouaient sur le sable. La gendarmerie de Tadine s’est rendue sur place et indique qu’aucun squelette n’a été retrouvé en entier. « Nous n’avons aucune idée de l’ancienneté de ces ossements », explique un gendarme. La trouvaille a été transmise à des techniciens au niveau national et une procédure de recherche des causes de la mort a été lancée sur ces quelques ossements.