La mairie de Maré fermée une journée après des "actes de dégradation"

Opération "mairie morte", ce mardi, sur l'île de Maré. La municipalité évoque "des actes d’incivilité liés à l’alcool".

Françoise Tromeur et Claudette Trupit •

Il faudra attendre une journée, pour faire des papiers à la mairie de Maré. Les services municipaux de Nengone resteront fermés au public, ce mardi 24 août. En cause, des actes de dégradation commis sur des bâtiments communaux. Un mouvement a été mené avec les agents et les élus afin de dénoncer "des actes d’incivilité liés à l’alcool", comme l’explique la page Facebook de la mairie.

"Il fallait marquer le coup"

"La mairie et le conseil municipal ont décidé qu’il fallait marquer le coup et dire à quel point nous désapprouvions", explique le secrétaire général, Manu Tamo, qui évoque "des vitres brisées par des jets de projectiles" durant le week-end. "L’auteur a été identifié et appréhendé par les forces de l’ordre."

Ses explications au téléphone de Claudette Trupit :