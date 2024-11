Quels sujets seront abordés au congrès de l'Union calédonienne ce week-end à Canala ?

Le 55e congrès de l'Union Calédonienne s'est ouvert ce vendredi 22 novembre à Canala. Les trois jours de réunion ne seront pas de trop pour discuter de tous les sujets d'actualité, comme l’avenir institutionnel, la crise économique ou encore l’unité du FLNKS. Autre débat pour les militants : qui pour remplacer Daniel Goa dans ses fonctions de président ? Extraits de son discours.

Des chants et des prières en Nengone pour ouvrir ce 55e congrès de l'Union calédonienne. C’est pourtant bien en pays xaracuu que se sont réunis les militants de l’Union Calédonienne. Un congrès déterminant et d’emblée une annonce : Daniel Goa ne se représente pas à la présidence du parti, un poste qu’il occupait depuis douze ans.

"Aujourd'hui, je vous rends le manteau, a-t-il dit dans son discours. Et si j'avais été totalement à la hauteur, ce manteau serait plus léger à porter par mon successeur. Malheureusement, malgré tout mon engagement, mon successeur aura à porter non seulement le manteau, mais aussi le lourd fardeau. Au moment de vous rendre le manteau, permettez-moi une leçon de l'expérience. Je vous mets en garde de ne pas vous enfoncer dans les conflits internes. Ils n'apportent rien, et éloignent nos militants de l'action."

Renouvellement du parti

Dans son appel à l’ordre et à l’unité, Daniel Goa insiste sur sa volonté de passer le flambeau à la nouvelle génération. Une nécessité de renouveler le parti pour remobiliser la jeunesse qui s’est, selon lui, retrouvée dans les actions de la CCAT pour exprimer une colère. Celle de ne pas être entendue.

"Le renouvellement de l'Union calédonienne est là. Il faut faire de la formation politique à nos jeunes. Les faire adhérer. Leur montrer l'importance de la politique pour faire aboutir notre dignité, et améliorer la vie de nos gens. Ce mouvement commencé, il ne faut surtout pas le freiner. Cette défaillance passée a eu pour effet de laisser beaucoup de nos militants locaux ou régionaux refaire le monde à chaque réunion, dans des discours répétitifs sans forcément d'effets notables sur la vie des nôtres."

Les jeunes qui se sont retrouvés dans les actions de la CCAT et qui se sont fortement investis dans les émeutes du 13 mai nous ont dit une chose : où est notre place ? Daniel Goa, président de l'Union calédonienne

Dégel du corps électoral sur une génération

Ce sera l’un des grands chantiers de ce congrès : revoir le fonctionnement du parti et de ses structures, avant d’aborder les discussions sur l’avenir institutionnel. Le corps électoral sera évidemment au cœur des débats.

"Le corps électoral sera pour nous la dernière des questions. Notre proposition demeure depuis 2016, au comité des signataires extraordinaire : l'ouverture du corps électoral aux natifs du pays, même sans parents citoyens. Ce qui équivaut à un dégel sur une génération. Une ouverture plus large ne pourra être abordée, dans un autre code de citoyenneté, que si nous sommes d'accord sur une date ferme d'accession du pays à la pleine souveraineté."

Décider de la trajectoire à venir dans un contexte électoral avec l’organisation des provinciales en 2025, il en sera question lors de ce congrès annuel qui se tient tout le week-end à la tribu de Mia, à Canala. Les travaux vont se dérouler à huis clos. Dimanche, les comités locaux procéderont à l’élection du bureau et du président de l’UC.

Le reportage de Sheïma Riahi et Christian Favennec :