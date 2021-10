Covid-19 : les écoles publiques du Nord ont en partie retrouvé leurs élèves

D'abord, direction le point d’eau pour laver les mains. A Ponérihouen, les élèves scolarisés à l'école publique du village suivent ensuite un parcours balisé. Et ils remettent une attestation de dépistage négatif au directeur. Parmi les premiers arrivés ce mardi 26 octobre, Tekkei, dix ans. Il avait hâte !

Dans la cour près d’un jardin, Prescilla Martotaroeno, enseignante en CE1, parle avec… une élève. Quinze écoliers seulement ont fait leur retour sur les bancs de cette école. Un chiffre auquel l’équipe pédagogique s’attendait. Elle a sondé les familles, avant la reprise des classes.

On a téléphoné aux parents. On n'a eu que cinq personnes qui ont répondu : 'Moi, j'enverrai mon enfant.' Une dizaine sont indécis. Et beaucoup ont dit qu'ils n'enverraient pas du tout.

Jean-Pierre Apiazari, directeur d'école à Ponérihouen