Crise en Nouvelle-Calédonie : la province Nord déploie des aides exceptionnelles

L’assemblée provinciale Nord, réunie vendredi à Koné, a décidé d’étendre ses aides financières d’urgence aux entreprises particulièrement affectées par la crise actuelle en Nouvelle-Calédonie.

Les élus de la province Nord ont validé l'ajout au budget d'environ 200 millions de francs Pacifique. Ce vote en assemblée, vendredi 21 juin à Koné, permet de garantir que l’aide d’urgence va être élargie. De quoi compléter les quelque 300 millions déjà adoptés le 29 mars dernier. À l’origine, le dispositif vise à soutenir les emplois suite à la crise nickel, et notamment les sous-traitants de KNS. Désormais, il est accessible (en cliquant ici) à toutes les entreprises de la province, affectées par la crise actuelle : production animale, agriculture, artisanat et tourisme.

Un impact différent selon la filière

"L’impact est différent en fonction des filières", observe Nathaniel Cornuet, directeur provincial du développement économique et de l'environnement. "Les filières agricoles ont connu un impact très fort, immédiat. Mais on peut espérer un redémarrage au fur et à mesure que les transports reviendront à la normale. En ce qui concerne le tourisme, c’est différent. Il a connu un impact immédiat, mais qui risque de durer, le temps que les personnes se sentent suffisamment en confiance et aient envie d’aller vers des loisirs, notamment dans les différents hôtels, gîtes et restaurants de la province Nord."

Soixante emplois préservés

Au total, l’enveloppe dédiée atteint donc les 500 millions. À ce jour, 250 demandes ont été déposées. Mais seulement 90 dossiers ont été finalisés et sur ces 90 dossiers, 45 bénéficient de l’aide. Environ 45 millions leur ont été versés, ce qui aurait permis pour le moment de sauver soixante emplois, liés au nickel.

Un excédent bienvenu

Cette assemblée a également été marquée par la présentation des comptes administratifs. La province Nord affiche un résultat excédentaire. "C’est réconfortant", estime Valentine Eurisouké, deuxième vice-présidente. "Surtout dans la situation actuelle où il faudra que la collectivité puise sur ses fins de roulement pour continuer à assurer le service public et aider ceux qui sont affectés par la crise."

Le message de Paul Néaoutyine

En fin de séance, le président de la province Nord a commenté cette crise calédonienne. "Chacun devra prendre ses responsabilités", a déclaré Paul Néaoutyine. "La stratégie politique menée actuellement dans le pays n’a rien à voir avec le FLNKS", a aussi lancé le leader du Palika aux élus présents. Dont Daniel Goa, le dirigeant de l'Union calédonienne.

Voyez aussi le reportage de Brice Bachon et Nathan Poaouteta