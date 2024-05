Fin de la période de chasse aux roussettes et aux notous, les gendarmes assurent une surveillance

Sur le bord des routes en province Nord, des gendarmes et des gardes-natures sont mobilisés pour contrôler les amateurs de chasse et veiller au respect de la fin de la chasse aux roussettes et notous.

Sensibiliser et décourager aussi, c'est l'objectif des contrôles menés en bord de route à Koné par des gendarmes et gardes-natures. Il n'est plus possible de chasser la roussette ou le notou, la période autorisée a pris fin. Lors des contrôles, des armes sont trouvées dans des véhicules, sans permis de chasse ou avec des documents non-renouvelés. La négligence est sanctionnée. Pas d'arme sans permis.

Là aujourd'hui, c'est bien de dire stop. La chasse est fermée. Frédéric Avril, garde-nature à la province Nord

La chasse est fermée jusqu'à l'année prochaine pour protéger la ressource. Les enjeux sont environnementaux. Le déclin de ces populations est avéré.

Il y a de moins en moins de roussettes en Nouvelle-Calédonie et si on ne fait rien on risquerait de perdre jusqu'à 80 % de la population dans les 30 prochaines années. Malik Oedin, chef du district forestier ouest

Braconnage, les peines encourues :