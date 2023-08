Hienghène : le bac de la Ouaïeme sera fermé du 14 au 27 août inclus pour travaux

Partager :

Chaque jour, en moyenne, 87 véhicules et 255 passagers empruntent le bac qui permet de traverser la Ouaïeme et de relier Pouébo et Hieghène. Il ne fonctionnera pas du 14 au 27 août inclus. Des travaux doivent en effet être réalisés en urgence au niveau des rampes d'accès.

Géraldine Louis et Ismaël Waka-Ceou (édité par Cécile Rubichon) •

Sans le bac de la Ouaïeme, pour aller de Pouébo à Hienghène, il faut passer par Ouégoa, Koumac, Voh, Koné. Un détour de plus de 100 km. Du 14 au 27 août inclus, ceux qui doivent impérativement effecteur ce trajet ne pourront pas y échapper. L'embarcation doit être mise hors service pour être réparée. Les axes et charnières des rampes d’accès doivent être remplacés en urgence. 5 millions de francs de travaux "L’état de dégradation étant très avancé, il y a un risque que les faux tabliers se désolidarisent à tout moment de la coque", explique Wendy N’Guyen Van Soc, cheffe de subdivision de la direction de l’aménagement et du foncier province Nord. Les travaux, d’un montant de 5 millions de francs, sont financés par la province Nord. C’est la première fois qu'une intervention aussi lourde doit être réalisée sur le bac depuis sa mise en service, en 2011. En moyenne, tous les jours, l'embarcation effectue 73 rotations avec 87 véhicules et 255 passagers à bord.

Des passagers ont anticipé Parmi ces derniers, certains ont anticipé. Une équipe de l’OPT, croisée sur la rive gauche, raconte avoir décalé une visite de chantier pour "éviter d’être pénalisés et de faire le grand tour". "Mais ce sont les collègues de Poindimié qui vont souffrir."

Pour assurer la continuité pédagogique et des soins médicaux, la direction de l’enseignement, de la formation de l’insertion et de la jeunesse et la direction des affaires sanitaires et sociales de la province Nord ont travaillé en concertation avec les mairies des communes concernées. Le bac de la Ouaïeme. • ©Ismaël Waka-Ceou / NC la 1ère Des habitants ne feront plus la route. Comme ce monsieur, qui emprunte fréquemment le bac pour se rendre dans son champ, à Panié. "Deux semaines, c’est bon, on n’est pas pressé pour planter les ignames" même si c'est le moment. D'autres, en revanche, n'auront pas le choix. Avant la remise en service, prévue le lundi 28 août, un organisme de contrôle procédera à la certification des soudures et à des essais en charge des faux tabliers.

