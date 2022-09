La fête de la vallée de Hienghène a lieu ce samedi

Les tribus de la vallée de Hienghène se retrouvent se samedi à Tendo pour une fête qui leur est dédiée. Les mamans de Ganem, jusqu’à Ouyaguette, viendront exposer leurs produits et leurs savoir-faire.

Marguerite Poigoune (S.B) •

La fête de la vallée de Hienghène se prépare. Elle se tiendra ce samedi à Tendo. Il y aura une cinquantaine de stands. "Produits maraichers, plantes vertes, fleurs…Vous aurez de quoi vous satisfaire, détaille Marie Vaiadimoi, présidente de l’Association des femmes de Tendo qui organise l’événement. Les mamans qui sont couturières vont exposer sur place."

Les visiteurs pourront profiter de plusieurs activités. "Il y aura de la restauration, de la vannerie, des démonstrations de tressage, les courses de sac, le tirage à la corde et l’épluchage de cocos. On a ajouté un plus. On a l’habitude d’éplucher les bananes avec un couteau. Là, ce sera épluchage avec les doigts. On va essayer d’attraper un petit cochon. On va faire un lâcher pour les enfants", indique-t-elle encore.

"Il y a d'autres communes qui arrivent"

Un événement qui est un plus pour les mamans sur place. "Elles ont envie de vendre. On a créé cette fête pour que les gens viennent voir ce qu’on plante, ce que l’on fait, s’il y a de la sculpture", fait savoir Marie Vaiadimoin. Elles ne seront pas seules. "On a appelé les mamans des autres tribus, parce que certaines ont aussi des savoir-faire. On fait un partage. Il y a d’autres communes qui arrivent. Il y a Canala, Koné etc.", poursuit-elle.