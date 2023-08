Un week-end à la découverte des spécialités de Hienghène

Des danses, des concerts, un marché avec des produits du terroir et de la mer... ce n'est qu'un petit aperçu de ce que les Calédoniens pourront retrouver, samedi et dimanche, à la vingt-troisième fête communale de Hienghène. Tour d'horizon.

"Redécouvrir Hyehen et ses richesses" : c'est ce que vous propose l'office du tourisme de Hienghène pour la vingt-troisième édition de la fête communale. L'occasion de partir à la rencontre du patrimoine culturel de la commune, puisque sur le stade et au centre culturel Goa ma bwarhat, les visiteurs trouveront de nombreux stands de restauration, des manèges, un marché proposant artisanat, plantes, produits de la mer et de la terre, mais aussi bon nombre de concerts et de spectacles.

Un village des artisans rassemblera également des sculpteurs, des vannières, des tresseuses, des couturières et même des fabricants d'épuisettes.

Chants et danses

Pour la musique, Dick et Hnatr, Hyarison, les Hyehen brothers, TKN, Kapa kapa ou encore les chorales de Ouaré et Pouébo s'alterneront sur scène, tous comme les troupes de danse Pe hnon, Hneen de Tiendanite / Hyendanit, Nedokwe de Canala, Te arawa ori Tahiti ou encore les écoliers de Ouaré, et leur fameuse danse du café.

D'autres activités seront également proposées aux visiteurs, à l'instar d'un tournoi de pétanque, de différents tours guidés (sortie îlot, balade autour de la poule ou encore visite des roches), mais également des fameux lâchers de cochons et de poules.

Ce rendez-vous est une véritable vitrine pour les habitants de Hienghène, qui vivent pour beaucoup du tourisme. À tel point que la municipalité a investi près de 6 millions de francs pour que cet évènement soit le plus attractif possible.

Et sur place, la population a hâte d'accueillir les visiteurs, d'autant plus que l'an passé, la fête avait été annulée au dernier moment.

