A Houaïlou, la "classe foot" qui fait aimer l'école

Les entraînements ont repris pour la “classe foot” de Wani, à Houaïlou. Ce projet de la direction de la jeunesse et des sports de Nouvelle-Calédonie suscite visiblement des vocations, puisque l'école primaire, pilote du projet, en est à sa troisième rentrée. Ces vingt-trois petits passionnés du ballon rond consacrent deux heures chaque semaine à leur passion. NC La 1ère a assisté à une séance d’entrainement.

Contrôle de la poitrine, dribbles et parfois quelques petits ratés… Ces footballeurs en herbe imitent leurs idoles avec un rêve : faire de cette passion leur futur métier. Et pourquoi pas égaler leurs modèles. "Mon joueur préféré, c’est Neymar, parce qu’il joue bien et qu'il fait de belles passes", confie Ismaël Boawe, élève de CM1, en "classe football", à l’école primaire de Wani à Houaïlou.

Pour d’autres, les idoles sont des proches. A l’image de Méléa Sawa, élève de CM2, qui a eu envie de faire du football grâce "un peu à (ses) amies et (son) père".

Et c’est entre copains que les jeunes joueurs et joueuses apprennent les fondamentaux du football. Il s’agit de "maîtriser le ballon, commencer à maîtriser les passes et travailler la défense", énumère Patrice Mandaoué, éducateur à Waa Wi Luu Sports.

Il y a une bonne tenue des cahiers et le travail est fait à la maison. Le projet "classe foot" est très motivant pour eux. Océane Voisin, enseignante à l'école primaire Wani



Un taux d'absentéisme qui diminue

Pour ces vingt-trois élèves de la “classe foot" de Wani et leurs éducateurs, le football est plus qu’une option scolaire. "Il y a certaines valeurs, de la discipline aussi et un niveau d’exigence qu’on essaie de ramener après à l’école", souligne Patrice Mandaoué.

L’objectif de cette classe football est de favoriser l’épanouissement et la réussite scolaire des jeunes, grâce à la pratique sportive. Le projet de la direction de la jeunesse et des sports de la Nouvelle-Calédonie a vu le jour dans cette école il y a trois ans. "Le taux d’absentéisme diminue. On voit aussi l'investissement dans leur travail. Il y a une bonne tenue des cahiers, et le travail est fait à la maison. Le projet “classe foot” est très motivant pour eux", observe Océane Voisin, enseignante à l'école de Wani.

Voile, tennis de table… De nouvelles disciplines seront adoptées, au vu du succès de la “classe foot”.