Annulation de la réunion de Nicolas Metzdorf à Houaïlou : Générations NC saisit le procureur de la République

Après l’annulation ce vendredi soir de la réunion d’information du député Nicolas Metzdorf à Houaïlou, Générations NC saisit le procureur de la république Yves Dupas. Les membres du mouvement souhaitent que soient engagées des poursuites en justice contre les “intimidations et le chantage à l’ordre public”.

Une réunion d’information annulée. Elle était à l’initiative du député de la deuxième circonscription Nicolas Metzdorf. Un rendez-vous qui devait se tenir vendredi soir, à la salle Paul Nedja du village, à Houaïlou.

Une salle mise à disposition par le maire de la commune, Pascal Sawa. Il a pris la décision vendredi matin de l'annuler pour des raisons de sécurité. “Saisi par les administrés de la commune”, qui s’opposaient à la venue du député, peut-on lire dans un courrier adressé à Nicolas Metzdorf.

Projet de loi constitutionnelle et pacte nickel

Une décision vivement regrettée par le député de la deuxième circonscription. “C’est décevant parce que Houaïlou c’est une commune dans laquelle les non indépendantistes font toujours beaucoup de voix. Il y a un socle non indépendantiste, c’était l’occasion de les voir. Et même les indépendantistes qui voulaient venir écouter notre avis sur le dégel [du corps électoral] et le pacte nickel, c’était important pour eux. Moi je suis surtout triste pour la population de Houaïlou. Après, je note que le maire ne tient pas ses troupes”, déclare Nicolas Metzdorf.

Une tournée d'information qui a pourtant eu lieu sur l'ensemble du territoire. “Je suis très opposé à Paul Néoutyine sur la question du sauvetage de l’usine du Nord et pourtant il m’a octroyé la salle à Poindimié. Des militants indépendantistes sont venus, ils ont posé des questions et on a échangé. La tournée s’est bien passée partout, il n’y a que là [à Houaïlou], que le maire a décidé de fermer la salle parce qu’il y avait un comité d’accueil”, regrette le député.

"La démocratie est mise en danger"

Décision condamnée aussi par Générations NC. Le parti saisit le procureur de la République pour engager des poursuites en justice contre les "intimidations et le chantage à l’ordre public".

“Le maire de Houaïlou sous la pression de ses administrés annule cette réunion. La démocratie est donc mise en danger”, assure Nina Julié, porte-parole de Générations NC.

“On empêche une personnalité politique de s’exprimer et de venir débattre. S’en suivent depuis quelques semaines, des intimidations. Il est temps de mettre un terme à tout ça. Générations va saisir le procureur de la République, pour lui demander de mettre en oeuvre tous les moyens légaux dont il dispose, pour poursuivre tous ceux qui seraient à l’initiative ou qui encouragent de tels actes d’intimidation”, poursuit la porte-parole du parti.

Nina Julié a porté plainte il y a deux semaines, pour menaces de mort sur les réseaux sociaux.

Contacté, le maire de Houaïlou Pascal Sawa n’a pas souhaité s’exprimer.