Deux nouvelles salles de Segpa pour les collégiens de Houaïlou

Le collège public Wani à Houaïlou vient d'inaugurer deux nouvelles salles de Segpa, des sections pour jeunes en difficulté. Quinze millions ont été investis pour remettre à neuf de vieux bâtiments et permettre à ces élèves de 4e et de 3e d'apprendre dans les meilleures conditions.

A Houaïlou, les jeunes de Segpa du collège de Wani ont découvert leur nouvelle salle de travaux pratiques cette semaine. Leur cours "vente, distribution et logistique" aura lieu dans une épicerie, aussi vraie que nature, qui sera aménagée très prochainement. Objectif, mettre les élèves dans la peau d’un professionnel. "Je suis trop content, ça va nous permettre d’apprendre plus de choses dans cette classe. En plus, il y a du nouveau matériel", s'enthousiasme Jimmy Poukiou, élève de 3e Segpa.

Vêtements, produits alimentaires, gestion de caisse ou de stocks, il s'agit, dès la 4e, d'une véritable insertion dans le monde du travail. "Ils vont vraiment gérer les stocks, les promotions, la vente, l’accueil des clients, comme si c’était un vrai magasin", détaille Richard Arnaud, principal du collège.

Quatre mois de travaux

Au total, quatre mois de travaux et 15 millions de francs ont été investis par la province Nord pour remettre à neuf ce bâtiment. Il comporte une salle pour les travaux pratiques et une autre pour les cours théoriques. L’idée étant d’enseigner les matières fondamentales par le biais d’ateliers. "En travaillant sur du support concret, on donne du sens à l’étude du français. A savoir, pourquoi il faut écrire correctement. Pourquoi il faut conjuguer les verbes correctement", assure Chériffa Koki, coordinatrice pédagogique de la Segpa.

Quinze millions de francs ont été investis par la province Nord pour ces travaux. • ©NC La 1ère

Choisir le CAP qui leur convient

Ce cours, au plus près de la vie professionnelle, leur permet également d'affiner leur projet d'avenir. "On est dans l’enseignement adapté. Donc l’adaptation, c’est le maître-mot. C’est du concret, tout en travaillant leur projet d’orientation pour qu’à la fin de la 3e, ils puissent aller dans le CAP qu’ils souhaitent", ajoute Richard Arnaud, principal du collège.

Autre nouveau champ professionnel proposé à ces élèves, "l'espace rural et aménagement". Il s'agira cette fois de transformer un écrin de verdure en une véritable exploitation agricole pendant leur cursus et de faire de ce lieu leur nouvel espace de réussite.

