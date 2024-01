Houaïlou : les habitants accueillent avec soulagement l'arrivée d'un nouveau médecin

Un nouveau médecin est arrivé cette semaine à Houaïlou. Il n'est là que pour un mois, mais c'est déjà une excellente nouvelle pour les habitants. Sur la commune, il n'y a plus de présence médicale suivie depuis près d'un an, mais seulement de la téléconsultation.

Ismaël Waka-Ceou (édité par Stéphanie Chenais) •

En ce jeudi 18 janvier 2024, dès l'ouverture du dispensaire une trentaine de personnes patiente déjà dans la salle d'attente. Le nouveau médecin a pris ses fonctions la veille, mais le bouche-à-oreille a fait son œuvre. En plus des patients déjà présents, d'autres appelent pour un rendez-vous dans l'après-midi.

Et les habitants ne cachent pas leur soulagement, car, en temps normal, ils sont nombreux à devoir avaler beaucoup de kilomètres pour pouvoir décrocher une consulation, à l'image de René Neporoze : "C'est un soulagement pour nos vieux et nos enfants, on manque parfois de moyens pour aller à Bourail ou à Poindimié."

Prendre le car pour aller chez le médecin

Même son de cloche pour Romilda Thebeui qui vit dans la tribu de Gonde. "On habite dans la vallée, donc on est obligé d'aller à Bourail. Dès qu'on a su qu'il y avait un médecin, on est venu directement." Serge André, lui, vient de la tribu de Nedivin, il confirme que le transport reste le principal problème. "C'est bon pour les gens qui ont des voitures, mais les autres sont obligés de prendre le car."

Bientôt trois autres médecins

Le médecin restera au dispensaire de Houaïlou pour un mois seulement, mais c'est tout de même un nouveau souffle pour la commune. "J'ai été très bien accueilli et il y a une super équipe dans le dispensaire", détaille Michel Dumas, médecin du CMS de Houaïlou. "Même dans la rue tout le monde me dit bonjour, parce que le bouche-à-oreille va très vite dans la région. Je suis ravi d'apporter ma contribution au village."

La province Nord annonce la prise de poste possible de trois autres médecins dans le centre médico-social très prochainement.

Le reportage d'Ismaël Waka-Céou :