Rentrée scolaire 2025 en Nouvelle-Calédonie : dans le Nord, une mobilisation de parents d’élèves en chasse une autre

Les élèves de l’école privée de Bopope vont pouvoir faire leur rentrée : un deuxième poste a été ouvert par le vice-rectorat, comme demandé par l’association des parents d’élèves. A Tyé, à Poindimié, une autre association se mobilise.

Bonne nouvelle pour les élèves de l'école privée de Bopope, à Koné : le vice-rectorat ouvre un deuxième poste d'enseignant pour encadrer l'unique classe de 7 niveaux. Décision prise le 20 février. La rentrée scolaire, le 17 février, avait tourné court : pour les parents d’élèves, hors de question que 27 élèves, de la maternelle au CM2, aient une seule institutrice.

“Les anciens ont construit exprès cette école de proximité, à Bopope, pour instruire les enfants”, rappelle Anette Natahou, habitante de la tribu. "On est content parce qu’elle a amené des bacheliers.”

Un poste ouvert “à titre exceptionnel”

L’association des parents d’élèves se disait prête à bloquer la transversale si elle n’obtenait pas gain de cause. Un deuxième poste a été ouvert mais “à titre exceptionnel, et pour la durée de l’année scolaire 2025 en raison du nombre de CM2”, précise le courrier du vice-rectorat.

L’APE souhaite désormais rencontrer le vice-recteur pour le convaincre de maintenir durablement ces deux classes. “On veut asseoir ces écoles de proximité parce qu’elles ont leur utilité”, souligne Jean Haocas, président de l’association.

Manque de personnel au groupe scolaire privé de Tyé

Un peu plus loin, à Poindimié, d’autres parents d’élèves ont commencé à se mobiliser, à Tyé. “On a une classe de 6e avec une trentaine d’élèves, une classe de 4e avec 28 élèves, la maternelle est une classe multiniveau, petite section et moyenne section, avec 34 élèves”, commence Jimmy Gorowao Nepue, le président de l'APE du groupe scolaire de Tyé, un établissement privé.

Il dénonce également un manque de personnel : “Au collège, on n’a pas de professeur de sciences physiques et de maths. L’an dernier, les élèves n’ont pas eu de cours d’éducation physique et sportive... L’internat est délabré, des sanitaires ne fonctionnent pas", poursuit-il. Les parents d’élèves souhaitent que la direction diocésaine de l'école catholique se déplace et prenne des mesures pour améliorer les conditions d’accueil des enfants.