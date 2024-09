VIDÉO. Crise en Nouvelle-Calédonie : la stratégie payante de la société Bois du Nord

Alors que les trois-quarts de ses effectifs étaient au chômage partiel entre juin et août, la société Bois du Nord reprend sa production, cette fois avec le personnel au complet. L’activité est relancée grâce à l'attrait des particuliers du Nord pour cette filière locale : le pin caribéen de la Koné-Tiwaka semble avoir de beaux jours devant lui.

C'est un tout nouvel espace de vente qu'a imaginé Bois du Nord pour accueillir ses clients, et ils sont au rendez-vous dès l'ouverture, dans la zone du GDPL de Baco, à Koné. Section de charpente, kit d'habillage et d'aménagements extérieurs : l'offre est variée et de qualité. "C'est très bien pour nous qui bricolons à la maison. Les prix sont raisonnables, le bois est traité à cœur, on fait du bon boulot avec", atteste Jean-Louis Galinié, venu de Pouembout.

La scierie du Nord joue la carte de la proximité pour attirer les particuliers, et ça fonctionne : depuis l'ouverture, l'espace vente représente la moitié du chiffre d'affaires de la société. "On a beaucoup de particuliers qui viennent s'approprier le produit pour des aménagements intérieurs et extérieurs, de la construction, détaille Charles Lheureux, le directeur de Bois du Nord. Cela nous permet de nous rapprocher de nos clients qui sont directement au village entre Koné, Pouembout, Voh, Poya, Népoui..."

Norme européenne

Pour satisfaire cette demande croissante, la scierie de Netchaot tourne à plein régime depuis début septembre. L'équipe est au complet, après trois mois de chômage partiel pour quatorze des dix-sept salariés. Un aménagement du temps de travail devenu indispensable pour préserver la trésorerie et les effectifs.

"La stratégie était de ne pas produire, en dehors des commandes fermes, dévoile Charles Lheureux. Aujourd'hui après ces trois mois, on redémarre pour constituer notre stock, qui va nous permettre de repartir sur un cycle de vente de nos produits d'ici les prochains mois." Prochaine étape pour Bois du Nord : convaincre les professionnels de la construction d'utiliser le bois calédonien. Le pin caribéen devrait franchir une étape dans sa certification en octobre, avec l'obtention de la norme européenne.