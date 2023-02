VIDÉO. Rentrée scolaire : des étudiants découvrent leur nouvelle chambre à Koné

Le campus de Baco, à Koné, accueille de nouvelles structures sur l’ancienne base vie de KNS. Il s’agit de 36 chambres qui permettent aux étudiants de travailler dans des conditions optimales. Un premier pas vers l’autonomie.

Elle est chez elle. Lisa Danguigny savoure l’instant. Elle vient de recevoir la clé de son premier logement. L’étudiante de deuxième année en économie-gestion sur le campus de Baco à Koné ne manque pas de tout vérifier. "Tout fonctionne, se réjouit-elle. C’est magnifique. On a un bon éclairage en plus. Il y a le confort. C’est parfait."

Comme elle, une dizaine d’étudiants du campus de Baco ont fait leur rentrée dans ce parc de 36 chambres universitaires situées à Kataviti. C’est le résultat d’un partenariat entre plusieurs entités dans la commune et l’Université de Nouvelle-Calédonie.

"Avant, c’était de la colocation dans des logements nus. Les étudiants devaient apporter tous les équipements, leur mobilier, explique Jean-René Bernanos, directeur de l’agence Sic de Koné. Aujourd’hui, on leur met à disposition une chambre climatisée et équipée avec une salle commune équipée de plaques, de hottes. Il y a une machine à laver et une buanderie."

Pour Lisa comme pour d’autres étudiants du nord, cette rentrée est loin d’être anodine. C'est aussi un premier pas dans l’apprentissage de l’autonomie. "C’est mon logement à moi", sourit Lisa Danguigny. Ce qui a aussi de quoi intimider l'étudiante.

Mais les avantages sont certains. Lisa n'aura plus à parcourir les 60 kilomètres aller-retour depuis Népoui. "Ça fait des économies, c’est plus proche et on n’est pas fatigué après pour faire nos devoirs. On gagne du temps", résume-t-elle.

Autre mesure mise en place avec la commune : une navette fera le lien entre Kataviti et le campus de Baco.