Emmenés par Gulaan, les volontaires du RSMA donnent de la voix

A deux jours d'une journée portes-ouvertes au RSMA de Koumac, des volontaires du régiment du service militaire adapté travaillent à la réalisation d'un concert sous la direction du célèbre chanteur de Maré, Gulaan.

Camille Mosnier, Brice Bachon (Loreleï Aubry) •

La chorale est constituée d'une vingtaine de volontaires du RSMA de Koumac. Sous la direction de Gulaan, qui anime depuis deux mois des ateliers musicaux au sein du régiment, ces volontaires travaillent sur des titres tels que "Nengoné" ou encore "la Monique". Un chant, comme un hommage aux 126 victimes du naufrage du caboteur, disparu en mer entre Maré et Ouvéa il y a maintenant 70 ans. Un drame majeur de l'histoire maritime calédonienne, qui émeut encore les jeunes générations. A l'image de Coralie Bruireu, volontaire stagiaire, qui confie : "quand on m'a dit qu'on chanterait la Monique, j'ai dit tout de suite ok, je viens chanter! Pour me faire plaisir et participer." De son côté, Eve Bouabaro, volontaire technicien, reconnait qu'elle a "aimé travailler avec Gulaan, et chanter avec les gradés, les stagiaires et tous les autres collègues".

Un objectif de transmission

Pour Gulaan, participer à ce programme est une expérience enthousiasmante. Celui qui fêtera bientôt ses trente ans de carrière, et la sortie d'un quinzième album « Tavalodet Mobarak », se plait dans l'exercice de la transmission culturelle. "J'aime partager ma passion de la musique avec tous ces jeunes", explique t'il. "Il est vrai que la musique élève donc si tout cela peut leur apporter quelque chose, tant mieux."

Ce samedi 3 juin, dès 20 heures, tous chanteront lors un concert acoustique sur la place d'armes du RSMA de Koumac. Une parenthèse musicale qui viendra clore la journée portes-ouvertes du régiment.

Le reportage de Camille Mosnier et Brice Bachon :