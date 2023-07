A Poindimié, le Sofip oriente la jeunesse

La quinzième édition du Sofip a commencé à la salle omnisports de Poindimié. Pour le premier jour, le Salon de l’orientation, de la formation et de l’insertion professionnelle a connu une affluence moins importante que d'habitude, avec la grève des agents de la fonction publique. Mais les élèves présents pouvaient trouver une mine d’informations. Et ça continue ce mercredi matin.

Dans la salle omnisports de Tiéti, environ 700 jeunes accueillis ce mardi. Au premier jour du Sofip 2023, les visiteurs ont été un peu moins nombreux que d’habitude. Avec le mouvement des fonctionnaires territoriaux, certains établissements ont dû renoncer à s’y rendre faute d'encadrement ou de transport. Mais l’événement organisé à Pwêêdi Wiimîa a encore lieu ce mercredi matin, de 8 heures à 11h30, et cette fois, la grève sera terminée.

Nombreux exposants

Sur place, pas moins de 80 exposant. Des institut de formation, de nombreux établissements scolaires, des professionnels, des organes de bourse, l’armée, le service militaire adapté, Cadres avenir, l’université, la maison de l’étudiant, le service civique, l’hôpital du Nord, la gendarmerie, la police, les Compagnons du devoir, des associations…

Des jeunes qui parlent aux jeunes

Au Salon de l’orientation, de la formation et de l’insertion professionnelle, on trouve des jeunes, visiteurs pour d’autres éditions, venus à leur tour partager leur expérience. Et pour cette quinzième édition, l'accent a été porté sur le volet environnemental.

Un reportage avec Brandon Amatdjoepri, en première générale au lycée Antoine Kela ; Jules Etoroi, étudiant en BTS gestion petites et moyennes entreprises à Antoine-Kela ; et Henri-Paul Bourlon, membre du comité organisateur du Sofip.