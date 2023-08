L'aide alimentaire financée par l'Etat arrive en province Nord

Dans le cadre de la lutte contre l'inflation, 250 millions de francs ont été débloqués par l'Etat pour les habitants de Nouvelle-Calédonie. À Poindimié, vendredi, des colis remplis de produits de première nécessité ont été distribués par Saint-Vincent-de-Paul et la Croix-Rouge

Géraldine Louis et Ismaël Waka-Ceou (édité par Cécile Rubichon) •

Sans emploi, mère de trois enfants, Anne vit d’allocations familiales. Vendredi, elle avait rendez-vous à la maison commune de Bayes. Plus de 175 colis y ont été distribués par la Croix-Rouge et Saint-Vincent-de-Paul aux titulaires de cartes d’aide médicale ou handicap. Ils ont été financés par l'État, dans le cadre d'une opération de lutte contre l'inflation qui a été étendue à la Nouvelle-Calédonie. Ce sont les provinces qui les coordonnent. En s'appuyant sur les services sociaux et les associations.

La condition pour bénéficier de l'aide : être titulaire de cartes d'aide médicale ou de handicap.

Anne repart avec un colis alimentaire d’une valeur de 15 000 francs et un kit d’hygiène à 6 000 francs. Dedans, des denrées non périssables, comme de la farine, de l'huile, des pâtes, du savon, du dentifrice, des sacs-poubelles, du liquide vaisselle ou encore un peu de parapharmacie.

Des produits de première nécessité sont distribués aux titulaires de l'aide médicale ou d'une reconnaissance de handicap. • ©Ismaël Waka-Ceou / NC la 1ère

Les paniers sont répartis selon la composition familiale. Une habitante qui a huit personnes à charge, récupère des sacs pleins comme jamais. Car faire les courses se résume pour elle à acheter le strict nécessaire.

D'autres opérations programmées sur la côte Est

"En ce qui concerne Saint-Vincent-de-Paul, nous avons déjà été dans la région de Canala, Kouaoua", explique Elisabeth Gau, la présidente. Des distributions sont programmées à Touho et sur la transversale Koné-Tiwaka. "Des associations proposent des bons. Nous allons plutôt au contact des tribus, des habitants. C'est important pour nous." Et pour les habitants.

Environ 2,3 millions de francs ont été consacrés à l'opération de vendredi. Une prochaine est programmée les 15 et 16 septembre au village de Poindimié.