Bons alimentaires financés par l'État : une première distribution au marché de Ducos

Ce samedi matin, 1 600 habitants de la province Sud, tous bénéficiaires de l'aide médicale A, étaient invités au marché de Ducos. Des bons alimentaires, financés par l'Etat, leur ont été remis. A utiliser pour l'achat de produits calédoniens.

Yvan Avril, Claude Lindor et Cécile Rubichon •

Bons en main, Salomé et Colette se dirigent d'un pas léger vers la cinquantaine de producteurs présents au marché de Ducos. Ce samedi matin, elles avaient d'abord rendez-vous avec des agents de la province Sud chargés de leur remettre 6 000 F de coupons alimentaires.

Salomé et Odette bénéficient de l'aide. • ©Claude Lindor / NC la 1ère

Ils ont été financés par l'État, dans le cadre d'une opération de lutte contre l'inflation au départ destinée aux seuls départements d'Outre-mer. Mais Nicolas Metzdorf, député de la deuxième circonscription calédonienne, a réussi à convaincre ses collègues d'élargir le dispositif à la Nouvelle-Calédonie, bien qu'elle soit compétente en matière d'aide sociale.

Qui sont les bénéficiaires ?

La mesure est destinée aux bénéficiaires de l'aide médicale, titulaires de la carte A, et aux associations qui viennent en aide aux personnes en situation de précarité alimentaire.

Samedi, la distribution concernait 1 600 habitants, une quarantaine d'étudiants et quatre associations. La banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie (BANC), le Secours catholique, Saint-Vincent-de-Paul et la Croix-Rouge ont reçu un chèque de 4 millions de francs chacune.

250 millions de francs au total

"Pour l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie, cela représente 250 millions de francs", précise le haussaire, présent au marché avec Nicolas Metzdorf et Sonia Backès, en tant que présidente de la province Sud. "Nous avons appliqué la clé de répartition relative à la dotation de fonctionnement" pour partager cette somme, explique Louis Le Franc. "C'est-à-dire 50% pour la province Sud, 32% pour la province Nord et 18% pour la province des Îles", la démographie étant notamment prise en compte dans le calcul.

Le dispositif présente un double avantage. Il permet de venir en aide aux personnes les plus fragiles, mais également aux producteurs locaux. Sonia Backès, présidente de la province Sud

Fruits, légumes, viande... Salomé et Colette peuvent faire leurs emplettes et payer avec les bons. Utilisables uniquement pour l'achat de produits calédoniens. "Cela permet à la fois de valoriser nos productions locales et aux populations de se nourrir sainement. C’est l’occasion également de faire découvrir le marché de gros et les circuits courts", souligne le député.

Une autre aide en vue en province Sud

La Nouvelle-Calédonie a bénéficié de 53% du montant de l'aide accordée aux collectivités du Pacifique. Prochain rendez-vous mardi 8 août, à la maison de l’étudiant, où 4 millions seront remis, notamment pour l’épicerie solidaire de l’université.

La province Sud devrait également distribuer des cartes prépayées aux bénéficiaires de l'aide médicale, valables dans les commerces alimentaires, hors tabac et alcool. Montant estimé de l'opération : 125 millions de francs.