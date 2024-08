Quand le leader indépendantiste Paul Néaoutyine fustige la CCAT

Le maire de Poindimié exprime clairement un désaccord avec la Cellule de coordination des actions de terrain qui continue d’être active sur le terrain en Nouvelle-Calédonie. Le communiqué diffusé ce samedi au nom de Paul Néaoutyine, par ailleurs président de la province Nord et leader du Palika, s'avère plus tranché que ne l’ont été jusque-là les déclarations du Parti de libération kanak.

En cette crise qui secoue la Calédonie depuis plus de trois mois, quelle marge de dialogue entre les formations indépendantistes ? En tant que maire de Poindimié, Paul Néaoutyine signe ce samedi un communiqué, diffusé sur la page Facebook de la collectivité locale. Il s’avère extrêmement critique envers la Cellule de coordination des actions de terrain. Du moins sa représentation dans la commune qu’il dirige et sa voisine de Touho.

"Responsabilité" et "stratégie du chaos"

Il y mentionne les relais CCAT de Pweedî-Wiimia et Tûo-Cemuhî, nom en langue des deux municipalités, qui ont prévu d'organiser une “journée morte lundi 26 août ‘en hommage au jeune originaire de Canala tombé à Thio le jeudi 15 août’”. Ce décès, accuse Paul Néaoutyine, “relève de la responsabilité des relais CCAT concernés ainsi que de leurs donneurs d’ordre qui se couvrent du drapeau Kanaky et usurpent le sigle FLNKS dans une ‘stratégie du chaos’ décidée par une seule composante” du front indépendantiste.

Appel à l'État pour dégager les blocages annoncés

Le maire de Poindimié revient sur ses trente-cinq années de mandat pour souligner que des principes de concertation régulière l’ont guidé, “avec les autorités coutumières” tout comme “les différentes organisations et structures représentatives de la population communale”. Or, “les structures de la CCAT n’en font pas partie”, ajoute le leader historique du Palika, président de la province Nord.

En conclusion, il “dénonce cette opération décidée unilatéralement et contraire aux aspirations de notre population". Paul Néaoutyine “interpelle dans ce sens les services compétents de l’Etat pour dégager les points de blocage annoncés et permettre la libre circulation, notamment pour le transport scolaire”.

Fermeture de l'internat provincial et autres perturbations

L’action annoncée par les relais en question doit se traduire par la fermeture des points de mobilisation de la CCAT à Poindimié et à Touho, à partir de dimanche à 22 heures et jusqu’à mardi à 5 heures du matin. Conséquence : l’internat provincial de Poindimié restera clos dimanche. “En effet, la fourniture des repas (internes et demi-pensionnaires) ne sera pas assurée lundi 26 août”, explique un communiqué de la province Nord. “L’accueil des élèves internes se fera à compter du mardi 27 août aux horaires habituels.”

Selon la même logique, il n’y aura ni cantine dans les écoles publiques de Poindimié, ni transport scolaire communal, lundi. “Cependant, prévient encore la mairie, l’accueil des élèves de l’école publique de Bayes peut être fortement perturbé en raison de la situation géographique de l’établissement.”