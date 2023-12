VIDEO. L’opération Tranquillité vacances appliquée à Poindimié

Eviter les tentatives d’effraction et les vols. C’est l’objectif de l’opération Tranquillité vacances. Un dispositif national porté par les forces de l’ordre y compris en Nouvelle-Calédonie. Démonstration à Poindimié, où des patrouilles assurent une surveillance chez les quelques vacanciers qui se sont signalés.

Géraldine Louis, avec Françoise Tromeur •

“C’est bon, pas de traces d’effraction.” A Poindimié, ce jour de fin décembre, la gendarmerie vient d’effectuer une patrouille chez un habitant. Contrôle des ouvertures, et tour du terrain, pour s’assurer qu’aucune intrusion n’a eu lieu. “Si on s’est permis de rentrer dans la propriété, c’est que nous avons l’autorisation du propriétaire pour faire le tour de la maison et vérifier toutes les ouvertures - portes, fenêtres, volets”, explique le major Jean-Vincent de San Nicolas, qui commande la brigade de Poindimié. “Si on n’a pas l’autorisation des propriétaires ou locataires, on se contente de faire une vérification visuelle depuis la voie publique.”

En plus du reste

En début d’année, une augmentation du nombre de cambriolages a été relevée. L’opération Tranquillité vacances permet de cibler et d’orienter les surveillances vers des habitations. Celles dont les résidents signalent leur absence aux forces de l’ordre. Une action en complément des missions quotidiennes, de surveillance générale ou de prévention. “Même si l’opération Tranquillité vacances vise principalement les résidences principales voire secondaires des personnes qui quittent leur logement pendant les vacances, au cours de nos missions quotidiennes, nous effectuons également la surveillance des établissements scolaires”, précise l’officier.

Comment s'inscrire

À ce stade, cinq demandes de surveillance sont enregistrées sur le village de Poindimié, où l’opération se poursuit jusqu’au 9 février. Pour bénéficier de ce service gratuit, il faut en faire la demande sur internet, ou se rendre :

soit à la brigade de gendarmerie,

soit au commissariat de la police nationale pour les Nouméens,