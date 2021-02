Ponérihouen, les grands travaux avant la rentrée scolaire

A Ponérihouen, des travaux sont engagés depuis trois semaines, à l’école primaire publique, du village. Tout le réseau électrique et le circuit informatique sont remis aux normes... sans oublier le nettoyage autour de l’école, des bâtiments, et la réfection d’un bloc sanitaire.

Marguerite Poigoune (avec L.C) •

Gustave Apiazari est employé dans une entreprise de maçonnerie de Ponérihouen; il s’active dans un des blocs sanitaires de l’école. Le nouveau bloc sanitaire, dont une douche à l’italienne, sera adapté aux enfants, en situation de handicap. Dans une salle de classe, c’est une perceuse, entre les mains d’un employé d’une entreprise d’électricité, qui fait des trous dans le mur en béton. C’est la rénovation complète du réseau électricité, par la société. "On enlève tout, on refait tout à neuf. On remet tout dans la norme sécurité, l'alarme incendie... on refait tout le circuit informatique, on change tous les câbles" indique Eric Elme, le responsable de la société.

©M.P



Les gros travaux durent depuis 3 semaines

C’est tout le système d’électricité et le réseau informatique qui sont refaits pour être aux normes. "Si ma mémoire est bonne, je pense que les derniers travaux de mise à la norme remontent à quinze ans; aujourd'hui, on met le paquet, en parallèle de mettre aussi en conformité l'installation informatique; d'autant plus que nous avons dans toutes les classes des TBI, des tableaux blancs interactifs... nous aurons aussi un onduleur pour sécuriser l'ensemble. La mise aux normes va permettre de sécuriser l'ensemble de nos élèves du personnel et puis aussi les classes, pour éviter les courts circuits et où les risques d'incendies" confie Jean-Pierre Apiazari, le directeur de l’école primaire publique.

©M.P

A l’extérieur, ce sont les débroussailleuses tenues par quelques hommes d’une entreprise d’espaces verts de Ponérihouen, qui tondent la pelouse. C’est aussi le grand nettoyage des jardins, des vitres, et des mûrs des bâtiments. Les travaux ont été engagés avec le soutien de la mairie de Ponérihouen. Et lundi prochain, tout sera prêt, afin d’accueillir les 105 élèves inscrits.

Le reportage radio de Marguerite Poigoune.