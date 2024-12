Pouébo aura bientôt son centre de secours et ses pompiers pour lutter contre les incendies

C'est une bonne nouvelle pour la commune de Pouébo, alors que la situation sur le front des feux est bien souvent sous tension dans le Nord. La mairie va bientôt disposer de son propre centre de secours et de moyens humains. Un projet initialement prévu en 2024, mais qui a pris du retard à cause de la crise en cours depuis mai en Calédonie. Les travaux doivent commencer dans les prochaines semaines.

Le projet est déjà sur les rails. La commune de Pouébo disposera bientôt d'un centre de secours. Le bâtiment sera situé au cœur du village, près du terrain de football.

Un nouveau service essentiel pour cette commune qui, jusqu’à présent sollicite les pompiers de Hienghène, en particulier pour les incendies, très fréquents ces dernières semaines. "Le centre de secours devait normalement être construit cette année. Mais avec les événements, on a dû décaler à l’année prochaine. Normalement, au mois de décembre on devrait attaquer le terrassement et à partir de janvier, on passe à la construction qui va durer huit mois", détaille Florentin Dédane, maire de Pouébo.

La livraison des véhicules du nouveau centre de secours de Pouébo a pris un peu de retard à cause de la crise en cours. • ©Romaric Nea

Une formation prévue pour les pompiers

Le recensement a été fait pour les futurs pompiers qui devront suivre une formation. "Pour les pompiers volontaires, on a déjà la liste des personnes. D’ici septembre de l’année prochaine, on aura recruté l’ensemble des pompiers."

Sans surprise, la crise, qui frappe la Nouvelle-Calédonie depuis mai dernier, a eu d'autres répercussions indirectes. "Lorsqu'on a signé les marchés de cette année, en mars, toute la commande a été faite, pour la construction et pour les véhicules. Ils devaient normalement être livrés en juin. Mais comme l’entreprise qui équipait les véhicules a été incendiée à Nouméa, ça a pris du retard. On attend maintenant l’assurance pour les récupérer à Koné."