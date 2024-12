Le couvre-feu est levé sur tout le territoire de la Nouvelle-Calédonie à partir de ce lundi 2 décembre

Partager :

Après plus de six mois de restrictions de déplacement la nuit, le couvre-feu est levé à partir de ce lundi 2 décembre en Nouvelle-Calédonie. Il était en cours depuis le 14 mai, au lendemain des émeutes. L’interdiction du port, du transport et de l’utilisation d’armes à feu est également levée.

