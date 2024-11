Crise en Nouvelle-Calédonie. Couvre-feu repoussé, vente d’alcool étendue : le point sur l’allégement des mesures

A compter du lundi 4 novembre, le couvre-feu entre en vigueur à minuit pour se terminer à 5 heures du matin, indique le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie. Les mesures de vente d’alcool sont également assouplies.

Les Calédoniens obtiennent la permission de minuit. Dans un communiqué publié dimanche 3 novembre, le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie annonce l’assouplissement de plusieurs mesures en raison “de l’amélioration progressive des conditions de sécurité depuis plusieurs semaines”.

Jusqu'au 18 novembre

A commencer par le couvre-feu, donc, qui voit l’interdiction de circuler passer de minuit à 5 heures du matin, contre 22 heures-5 heures jusqu’ici. La mesure est en vigueur jusqu’au 18 novembre prochain, date à laquelle la situation sera réévaluée.

Vente d'alcool autorisée le samedi matin

Les cavistes pourront désormais ouvrir le samedi matin, de 8 heures à midi, alors qu’ils devaient auparavant baisser le rideau à midi le vendredi. Les horaires d’ouverture en semaine, 8 heures-18 heures du lundi au jeudi et 8 heures-midi le vendredi restent inchangés, tout comme les quantités autorisées : quatre litres pour la bière ou le cidre (les boissons avec moins de 9° degrés d'alcool). Soit douze canettes. Deux litres d'alcool quand le degré est compris entre 9° et 22° (le vin). Un litre maximum pour les alcools forts (whisky, rhum, gin, vodka, etc.) Là encore, la mesure est en vigueur jusqu'au 18 novembre.