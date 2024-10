À Pouembout, le Château Grimigni fait peau neuve pour accueillir un pôle associatif

Opération rénovation pour la place Ernest Wackenthaler du Château Grimigni. Les travaux de mise en valeur de ce monument historique de Pouembout ont débuté en mai dernier. La pose du revêtement du parvis a eu lieu ce mercredi 2 octobre. Des travaux qui devraient être réceptionnés en décembre 2024.

Hôtel particulier, école, puis mairie, le bâtiment du Château Grimigni, construit en 1886, est classé monument historique. Sa mise en valeur est en projet depuis six ans.

Les travaux d'aménagement de la stèle aux morts et du parvis s'élèvent à plus de 78 millions de francs, financés par la commune et l'Etat. "C'est un projet qu'on avait dans les cartons depuis plusieurs années, et à la faveur d'un appel à projets, on a ressorti cette opération qui met en œuvre pas moins de trois bureaux d'études et six entreprises", explique Yann Péraldi, maire de Pouembout.

Le Château Grimigni sera mis en valeur grâce à l'aménagement de la place Ernest Wackenthaler. • ©Brice Bachon / NC la 1ère

Une médiathèque dans un château

Le lieu accueillera la médiathèque de Koné pour deux ans, elle est actuellement en travaux de mise aux normes. "C'est notre pôle associatif, tel qu'il avait été annoncé lorsque nous avons élaboré notre projet de mandat municipal. Le château Grimigni a donc été mis à disposition de la bibliothèque Bernheim, pour une durée approximative de deux ans."

Une pierre venue de Païta

Parmi les matériaux choisis pour mettre en valeur la place Ernest Wackentaler : 340 m2 de pierre bleue, une roche extraite des carrières de Païta. "On a des clients qui aujourd'hui recherchent cet aspect local, plutôt que d'importer des pierres de l'étranger, qui prennent le bateau. On a un cercle vertueux, où vraiment tout est travaillé localement", détaille Ronan Carre, cogérant Pierre et Patrimoine. "Et toutes nos chutes de découpe, qu'on a en atelier, on les récupère pour des aménagements, des jardinières ou des bordures en pierre, pour essayer d'optimiser toute la pierre qu'on a en carrière."

Un chantier qui doit se terminer en décembre prochain.